Косторная ответила на претензии Куклычевой: «В суд подавать не на что. Очень это уже надоело»

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная ответила на претензии дизайнера по костюмам Алены Куклычевой.

«Сторис были — были. Я считаю, что сторис с отметкой равны рекламе. По ночам работать никто не заставлял. Платья, которые шились по ночам, — это личное желание, так как задачи были поставлены сразу после постановки программ, то есть май/июнь. В суд подавать не на что.

В договоре о соревновательных костюмах есть пункт об оплате в течение 45 дней с момента подписания, правильно составленные документы поступили в соответствующий орган только 25 декабря, в последний рабочий день. Соответственно, документ пока не подписан обоими сторонами. После праздников, думаю, будет решаться этот вопрос в порядке очереди.

Я надеюсь, это последний комментарий, который мне приходится давать по этой теме. Очень это уже надоело, все уже сделали свои выводы. Я не хочу уподобляться, взрослым людям, которые выставляют личные смс на всеобщее обозрение. Я взрослее этого, мое воспитание не позволяет сделать того же, и оправдываться мне не за что. Прошу всех больше меня не тревожить по этому поводу», — сказала Косторная «СЭ».

Ранее Куклычева в разговоре с «СЭ» заявила, что работала по ночам и бесплатно.