Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

14 марта, 21:25

Фигуристка Костылева перешла в группу Плющенко

Алина Савинова
Елена Костылева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Елена Костылева присоединилась к академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что в четверг, 14 марта, 12-летняя спортсменка провела первую тренировку в группе Плющенко. Ранее она тренировалась в школе «Легенда» под руководством Игоря Лютикова.

В феврале Костылева выиграла всероссийские соревнования «Мемориал С.А. Жука» среди девочек старшей группы, которые проходили в Йошкар-Оле. Также она стала бронзовым призером чемпионата России по прыжкам 2024 года. Фигуристка владеет несколькими элементами ультра-си.

В академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» также тренируются Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова и другие спортсменки.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Евгений Плющенко
5
Обсудить
Читайте также
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербаковой предстоит операция на голеностопе

Загитова рассказала, какое будущее у фигурного катания