Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
7 ноября, 08:30

7 ноября, 08:30

Фигуристка Костылева — об отстранении: «Это нечестно! В чем виноваты мы, спортсмены?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елена Костылева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева в интервью «СЭ» призвала вернуть российских спортсменов на международную арену.

«Есть ощущение, что некуда расти, это правда. Саша Трусова в моем возрасте уже ставила рекорды, попадала в Книгу Гиннесса. Я буквально вчера об этом задумывалась — сколько раз могла бы попасть в эту книгу, а я сижу на одном месте и кручусь в нашем кругу. Дело даже не в фигурном катании — то же самое в гимнастике, футболе. При чем здесь хоккеисты, например? Это нечестно! Даже мой штаб вынужден сидеть в России, а не ездить по миру. Мы, спортсмены, не нарушали законов и спортивных правил, но вынуждены сидеть взаперти из-за проблемы, в которой я ничего не решаю. Но так сложилась ситуация, что надо ее, видимо, просто пережить. Конечно, на мой взгляд, нас всех надо выпускать на международную арену. Это честное мое мнение», — сказала Костылева.

Елена Костылева.«Звали в Китай, но хочу выступать за свой флаг». Интервью 14-летней Елены Костылевой — самой перспективной фигуристки России

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

20 и 21 сентября в Пекине прошел квалификационный турнир в женском и мужском одиночном катании, по итогам которого российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026.

При этом ISU не допустил к отбору российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

98

  • Пан Юзеф

    Только я-то на Украину второй раз еду, а ты под диваном спрятался.

    08.11.2025

  • andy1962

    ты уже давно обосрался от страха..)))

    08.11.2025

  • andy1962

    Между прочим, мой пост об инфантильной фигуристке больше поддержало, чем отрицало. Посмотри внимательней.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ну понятно, тебе из-под дивана виднее. Штаны не обмочи там от смелости...

    08.11.2025

  • andy1962

    конечно, ты!

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да ты по рассуждениям как раз напоминаешь старика. И более всего Дугина.

    08.11.2025

  • Berkut-7

    Знакомая фраза от старых пердунов" Вы там в своих интирнетах лазиете , лучше бы книжки почитали..." .

    08.11.2025

  • Bradley Cooper

    Россия напала на Украину с молчаливого соглассия россиян, вот спортсмени и страдают

    08.11.2025

  • hottie

    Этот вопрос пусть в администрацию президента направит. А можно даже без таких вопросов попробовать стать гражданкой другой страны. Как раз пока в юниорах еще катается время есть если сразу заняться. Тогда вопрос сам собой отпадет.

    08.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Вали и Жилиных с собой наХ. .......... кто Вас оПИсал в прозе "Кавказкий пленник" Бурбоны

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да пургу ты несешь. Которую большей частью нашел в инете.

    08.11.2025

  • Berkut-7

    Все мои мысли подтверждаются реальными войнами , поэтому никакого бреда , только реальность.

    08.11.2025

  • Пан Юзеф

    Девке 14, а ты старый чОРт и не тебе ее судить, ты сам и пальцем не пошевелил, чтобы хотя бы утки раненым менять. Что касается глупости, то на этом форуме о тебе мнение однозначное, особенно после твоих постов об альпинистке. И когда ты называешь меня дурнем, это просто смешно. И это... Я в Луганск еду. До этого в Мариуполе был. А ты под диваном трясешься. Так кто трус?

    07.11.2025

  • andy1962

    Нет, ясновельможный пан! Статья про инфантильную девчонку, а ты настоящий трусишка и к тому же дурень каких поискать.

    07.11.2025

  • Пан Юзеф

    Нет, дружок, трус тут только ты. Упрекаешь 14-летнюю девчонку, а сам под диваном прячешься.

    07.11.2025

  • andy1962

    трус ты, у мамки под подолом!

    07.11.2025

  • Пан Юзеф

    Шли старики на фронт, и женщины воевали, а ты просто трус. Ты мог бы санитаром пойти, утки раненым менять. Я не на фронте потому, что изначально не поддерживал СВО. Но даже я был на Украине во время боевых действий. По работе. А ты под диваном спрятался.

    07.11.2025

  • andy1962

    Никакие старики на фронт не шли. Ври, да не завирайся. Мне 63, а ты, сопляк, почему не на фронте?

    07.11.2025

  • Пан Юзеф

    В Великую Отечественную старики на фронт шли. А ты чего под диваном сидишь?

    07.11.2025

  • Пан Юзеф

    Все его проскакивающие мысли - полный бред.

    07.11.2025

  • andyk82

    Вот не надо про финнов и шведов. Помню, общался со знакомой, которая в 2010-20 годах постоянно ездила в Швецию по работе, очень хорошо знала шведский. Расказывала, что на протяжении многих лет правительственные элиты хотят спихнуть страну в НАТО. Но по закону сие удовольствие через референдум. А народ против. Да-да. Кстати, он и до сих пор против-да кто ж его спрашивает? Подняли искусственную истерику и под шумок присоединились. Ps. Помню, когда был в последний раз был в Финке в 2020-21 году резануло глаз- постоянно попадались арабские семьи с закрытыми головами. Нравятся им арабские и украинские голодранцы вместо нусских-флаг им

    07.11.2025

  • ёzhic8

    А в чём виноваты жители Белгорода и Харькова, в чём-то большем чем ты? Или в чём-то другом

    07.11.2025

  • Фирсыч

    Не знаю, как у вас на Марсе, у нас от избирателя мало,что зависит. "Не важно, как проголосуют. Важно, как посчитают!" И.В.Сталин.

    07.11.2025

  • Viktor Freond

    А тут вопрос не к ней, а кто тиражирует это, по факту ее используют в войне....

    07.11.2025

  • Viktor Freond

    Сперва Алику Болдуину, там по его части, а он уже Трампу передаст. Дипломатия

    07.11.2025

  • Сергей

    И сразу весь прайд выступает по свистку))

    07.11.2025

  • Фирсыч

    Да не некоторые, а все.

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    России давно пора освивать свою самую большую часть - Сибирь. Перенос столицы может стать одним из драйверов

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Чтобы развивать Сибирь

    07.11.2025

  • Soulles2

    В Афганистан полезли скорее всего потому, что разведкам хотелось наркотрафик контролировать. Ну, и зона влияния поширше. Часто пишут про переворот в Украине в 2014, почему не вспоминают об штурме дворца в Кабуле и убийстве президента Амина... Или это другое ?

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    У меня один остался вопрос: вам знакомо значение слова "всегда"?

    07.11.2025

  • Berkut-7

    ЭТо на Украине больше 1 млн полегло , наши потери в районе 200 тысяч , не больше , из них 100 тысяч это потери котоыре были вначале в первый год , потом пересмотрели тактику и потери сократились в разы, а у всу наоборот потери растут , потмоу что качество рекрутированных сильно упало , бусификация превратилась в могилизацию фактически .

    07.11.2025

  • Soulles2

    Я же говорю, что история начинается в 1945 году, память, как у золотой рыбки.... Хотя, те рыбки желания исполняют, значто, просто рыбки гуппи.

    07.11.2025

  • Soulles2

    Уже более 1кк докторов успокоили. Или на них пох, бабы еще нарожают ? ( с)

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Китаю никакие ракеты не нужны и поэтмуо у них 2ой военный бюджет в мире по величине и 3 ядерный арсенал в мире, а так да ничего ему не нужно.

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Если слон это национальные интересы, то на него лезут все кто только может.

    07.11.2025

  • blue-white!

    Афганская да, но мы сами туда полезли непонятно зачем...

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Соседи полоумные , но мы их подлечим.

    07.11.2025

  • blue-white!

    В итоге монголо-татаров мы нагнули в 4-й войне и больше они к нам не ходили. Крым у турок мы отбили и он до сих пор наш. Сахалин все равно стал нашим после 1945. Единственное поражение в Афгане, ну так на хрен мы вообще туда лезли?!

    07.11.2025

  • Soulles2

    Очень хорошая и правильная мысль, соседи неистово одобряют.

    07.11.2025

  • Soulles2

    Так Китаю никакие ракеты не нужны, они просто все купят - от столиц до ископаемых.

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Зачем переносить столицу? Ты там совсем перегрелся уже? Что ещё надо сделать? расформировать страну? и улететь на Луну в кратерах жить?

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Провал будет, когда будет обвал

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Весь потенциал Запада жить в долг, который уже просто душит их, в США шатдаун , госслужащие миллионами стоят в очередях за макаронами в пунктах выдачи продовльствия , это не экономический потенциал, это падение экономического потенциала, формировать свой военный бюджет в 1 трлн из долгов это уже полынй провал .

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Перенеси столицу, если тебя так заботит подлетное время

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Не по доброй воле, а американцы заставили, изверги, чтобы через цать лет самим тужа залезть, продуманы

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Да, только почему то никто кооме России на слона не лезет

    07.11.2025

  • Soulles2

    Так ссср сам, по доброй воле, ушел, не было никакого поражения, а теперь с моджахедами целуются в десна. А вот штаты были выгнаны тряпками )

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сопоставь экономический потенциалы России и коллективного Запада, сравни уровни инфляции, а дальше сиди и жди, когда Запад лопнет от своих долгов. Уже немного и жизнь в прошлом покажется нам сказкой. Последнее что у нас есть - продадп нефти и газа по сниженным ценам Китаю и Индии уже под вопросом. Что дальше? Ты уверен, что Запад обанкротится раньше, чем к нас настапит Северная Корея. Безопасность? Ты вообще понимаешь, что безопасность это ровно то, чем нами управляют? У тебя отнимают права и свободы, взамен предоставляя безопасность. Безопасность где? В тюрьме? В теории да, идеальная безопасность, но на практике люди в наших тюрьмах мрут как мухи или в лучщем случае выходят калеками моральными и/или физическими. У них так же? Даже если так, нам от это легче?

    07.11.2025

  • Berkut-7

    ЧТобы не попасть в рай и не погибнуть , для этого Россия и создаёт вооружение, чтобы погибли её враги , Россия заботится о своих интересах , США заботится о своих , Китай заботится о своих , ПОльша заботится о своих ...так было всегда и так будет.

    07.11.2025

  • Soulles2

    Так Украина на юг от москвы/петербурга.... Есть белорусскя прокладка и всё. Фины, на всякий случай, сбежали в нату. Хотя, защиты от той шиш, похоже ))

    07.11.2025

  • Soulles2

    Могу допустить, что паре человек нравится идея попасть в рай, чтобы остальные погибли... Но не хочется в суциидальные наклонности всех россиян. Хотя, пофиг на тех самоубийц, а остальное человечество при чем ?

    07.11.2025

  • Berkut-7

    А при чём тут размер территории и вреям подлёта? Москва и Питер находятся не в Восточной СИбири и поэтмоу подлтёное время очень близко с западного направления.

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Эта доктрина всегда акутальна , просто ты не понимаешь геополитику и дял тебя лично не акутальна , с Кубы до сих пор санкции не сняты , хотя уже и СССР нету и никаких ракет там, но они настолько пересрали, что от страха держат санкции ........Россия выигрывает главное , свою безопасность и своё влияние в регионе ....ЗАпад весь в долгах, но продолжает наращивать свои военные бюджеты, у однйо США бюджет равен 10 крупнейшим бюджетам стран в мире , зачем? именно для того, чтобы продвигать свои интересы, иди им расскажи про то, что человечество смертно и про инфляцию, про падение уровня жизни , им будет интересно послушать.

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    водокачки

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Промес - обвиняемый. Пока это не признаешь, грош цена всемтвоим правильным мыслям

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Весьма вероятно, а потом также вероятно революция или переворот и гражданская война.

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ок. Афганская война

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я могу предположить, что Москва под ударом. Переноси столицу в Сибирь и наконец начинай на деле прирастать ею

    07.11.2025

  • Soulles2

    Не старайся, у человека история начинается в 1945г.

    07.11.2025

  • Berkut-7

    На его место придёт другой и станет действовать ещё жёстче , поэтому халявы для Запада не получится всё равно, надежда на ледоруба примитивна .

    07.11.2025

  • Soulles2

    Время было одним из аргументов в начале 2010-х. И россия вдруг забоялась ))

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это доктрина давно не актуальна. По моей логике человечество смертно, но зачем подталкивать? Посмотрим правде в глаза? Что выиграла Россия от такой самозащиты? Инфляцию? Падение уровня жизни? Балансирование между коллапсом и сдюжим? Отток мозгов? Осударствление и милитаризация экономики? И это только цветочки? А когда выжившие вернутся?

    07.11.2025

  • Soulles2

    Российский ЧФ, который забился в порты Кавказа ? Конечно, слышал (именно в прошедшем времени) А Вы слышали про Босфор с Дарданнелами ? Стамбул завоевывал киевский князь Святослав, руских там не было )) Зы.Черное море это внутреннее море НАТы )

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Разве только спортсмены? Но только кто в этом виноват, уж не избиратель ли, который не интерсуется политикой

    07.11.2025

  • Berkut-7

    По этой логике человечество всегда жило и будет дальше жить, например США не то, что никого не подпускает к своим соседнми государствам ,а у неё есть доктрина Монро , по которйо она не пускает даже на соседние континенты никого, для США Латинская Америка это её задний двор и там никто кроме неё , не может хозяйничать.

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нет смысла повторяться: люди не слышат

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это все туфта. Имея самую большую территорию в мире о подлетном времени рассуждать дикая дичь

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Немцы получили прививку, в отличие от нас

    07.11.2025

  • blue-white!

    Крым - это стратегический военный объект, выход через черное море в средиземное и красное моря, атлантический океан и т.д. Про черноморский флот когда-нибудь слышали?!

    07.11.2025

  • Soulles2

    Больше русских, чем сама россия, никто не уничтожает (( Я всё жду новости о том, что был убит ледорубом/погиб в аварии/нажрался новичка человек, склонивший х..ло на нападение на Украину, где его будут встречать хлебом с солью, а не пулями и коктейлями Молотова.

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Дикая логика, ведущая к риску уничтожения человечества

    07.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Татаро-монгольское нашествие (иго), Смутное время, Крымская война, Русско-японская...

    07.11.2025

  • blue-white!

    Бывают такие времена, когда приходится применять силу. Но Россия всегда побеждала, и в этот раз победим. А ты просто родилась в неудачное время...

    07.11.2025

  • Soulles2

    и самую главную базу хотели поставить в украинском Крыму ?)) Откуда подлетное время до масквы на полчаса больше, чем из Сум ))

    07.11.2025

  • blue-white!

    Вы напишите, или прятаться за спину ребенка сподручнее?!

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Конечно не Россия , это Запад двигает свой военный альянс к гранциам России, это ЗАпад свергает и устраивает перевороты, это Запад вырастил нацисткий режим на Украине его поддерживает финансами и оружием и уничтожает русских ....Россия повела себя очень логично, она стала себя защищать.

    07.11.2025

  • blue-white!

    Пендосы со своим длинным носом. Странно что они вокруг Индии и Китая ещё свои НАТОвские базы не поставили. Видимо дело времени...

    07.11.2025

  • blue-white!

    Конечно, это же Путин наставил российские базы вокруг пендостана...

    07.11.2025

  • Soulles2

    Против россии ведется война ????? А не россия напала ???? Беркут, у тебя часто проскакивают мысли, но так редко (( Зы. ты назвал девочку врагом народа, который своими слезами хочет разжалобить старую моль ?)) Которая срала вам в головы 25 лет ?

    07.11.2025

  • blue-white!

    Ты ба, какой вумный нашелся...

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Она должна сказать спасибо Западу, это он её остранил от соревнований, а не Адимир Адимирович.

    07.11.2025

  • Soulles2

    Девочка, скажи "спасибо путину за это" и своим родственникам за их выбор. А так, спортсмены действительно не при чем.

    07.11.2025

  • Berkut-7

    Девчонка просто маленькая и ничего не понимает в политике , руссуждения абсолютно инфантильные....но разве можно осуждать человека за его молодость? Она просто катается на коньках это её мир ,что она может понимать? ничего, поэтому и не понимает "за что"........ за то, что против России ведётся война и отстранение России это часть давления на Россию ,чтобы она подчиналась интересам Запада, отстранение всего лишь один из рычагов давления, в данном случае маленькие довочки должны плакать и таким образом оказывать давление на свою власть , мол мы страдаем , ну сделайте что хочет уже Запад , мы ведь хотим кататься на коньках.

    07.11.2025

  • Berkut-7

    овца -Зачем же ты хочешь меня сьесть? Я разве в чём-то виновата перед тобой ? волк-Ты виновата уж только в том, что хочется мне кушать.

    07.11.2025

  • Ботокс007

    Ты - старый подонок и мразь. Запомни это. Войну 1941г. к чему приплел?

    07.11.2025

  • Яна Калинина

    так и у салоедов ума не больше,чем у их кумиров

    07.11.2025

  • андр

    Спорсмены заложники политики. Так было и в 1980, и в 1984. Конечно жаль.

    07.11.2025

  • Иван

    14 лет, а дура дурой

    07.11.2025

  • Информация по ставкам

    Еcли делаете ставки -> infostavki.ru

    07.11.2025

  • Master Sborka

    Наивный ребенок, объясните ей, что теперь кататься будут для своих.

    07.11.2025

  • Яна Калинина

    Так кто не дает соревноваться?первенство города,области,республики,страны,ведомства-соревнований куча

    07.11.2025

  • Djin Ignatov

    Спорт вне политики !! Но здесь явно науськанная молодая девочка взрослыми или ее тренерами ! Ее также хотят втянуть а политику ! Неужели и ей поставили задачу уже смолоду попасть в Госдуме ?

    07.11.2025

  • Спартаксис г.м.

    Хорошо, предстааим, что случится ядерная война, и весь этот т.н. "мир", с его чемпионатами, турнирами, рейтингами и гинессами исчезнет. Что тогда? Все? Роста больше не будет? Может вам, девоньки, сперва на СВО "сестричками" отправится? "А зори здесь тихие" смотрели, или на тик-токе не выкладывают такое?

    07.11.2025

  • andy1962

    Напиши Трампу, он поможет))) нечестно...ну как можно.быть такой игфантильной? Девочка, ты в курсе, что война идет? В Великую Отечественную твои сверстницы в госпиталях судна из под раненых таскали и окопы копали!

    07.11.2025

  • Slim Tallers

    Вот так же искренне недоумевали немцы после поражения фашизма. Им показывали фильмы,хронику о том,что делали их мужья,братья,отцы. А они обвиняли лишь Гитлера.

    07.11.2025

  • vvi432

    Некоторые украинцы тоже восклицают: А нас за что?

    07.11.2025

  • Osokin L

    Спортсмены не виноваты, а кто виноват?

    07.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Фигурное катание
    Елена Костылева
