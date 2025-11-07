Фигуристка Костылева — об отстранении: «Это нечестно! В чем виноваты мы, спортсмены?»

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева в интервью «СЭ» призвала вернуть российских спортсменов на международную арену. «Есть ощущение, что некуда расти, это правда. Саша Трусова в моем возрасте уже ставила рекорды, попадала в Книгу Гиннесса. Я буквально вчера об этом задумывалась — сколько раз могла бы попасть в эту книгу, а я сижу на одном месте и кручусь в нашем кругу. Дело даже не в фигурном катании — то же самое в гимнастике, футболе. При чем здесь хоккеисты, например? Это нечестно! Даже мой штаб вынужден сидеть в России, а не ездить по миру. Мы, спортсмены, не нарушали законов и спортивных правил, но вынуждены сидеть взаперти из-за проблемы, в которой я ничего не решаю. Но так сложилась ситуация, что надо ее, видимо, просто пережить. Конечно, на мой взгляд, нас всех надо выпускать на международную арену. Это честное мое мнение», — сказала Костылева. «Звали в Китай, но хочу выступать за свой флаг». Интервью 14-летней Елены Костылевой — самой перспективной фигуристки России Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. 20 и 21 сентября в Пекине прошел квалификационный турнир в женском и мужском одиночном катании, по итогам которого российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026. При этом ISU не допустил к отбору российские спортивные пары и танцевальные дуэты.

