Фигуристка Костылева рассказала, что ее звали в сборную Китая

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева в разговоре с «СЭ» заявила, что не собирается менять российское спортивное гражданство.

— Раз ты говоришь о сложностях с российскими соревнованиями, тебя не приглашали выступать за другую страну?

— Звали в Китай осенью 2023 года. Говорили: два старта, и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия.

Мама фигуристки Ирина: — У меня до сих пор номер в записной книжке, мы думали над этим вариантом.

— Но я сразу сказала — нет. Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги. Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены? За что мы сидим и ждем, пока нас выпустят? Я до сих пор не могу понять.