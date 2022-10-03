Фигуристка Медведева и тиктокер Милохин планируют снова выступить в «Ледниковом периоде»

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин планируют снова выступить в паре в новом сезоне шоу «Ледниковый период», сообщает Sport24.

По информации источника, участие в проекте также примут действующие фигуристы сборной России — Никита Кацалапов и Иван Букин.

Медведева уже выступала в «Ледниковом периоде» в паре с Милохиным в прошлом году. По итогам проекта они заняли третье место, набрав в финале 13 баллов. Также пара выиграла приз зрительских симпатий.

Победителями прошлогоднего проекта стали олимпийская чемпионка 2014 года в парном катании Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.