Фигуристка Медведева назвала вредные привычки, от которых хочет избавиться

Сегодня, 11:47
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, от каких вредных привычек она хочет избавиться.
«Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится. Превращаюсь в склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться. Хочу меньше ныть и жаловаться», — сказала Медведева в эфире выпуска шоу «Это футбол, брат!» на YouTube.
Также спортсменка добавила, что часто кусает губы до крови и хочет прекратить этим заниматься.
24-летняя Медведева объявила о завершении карьеры в апреле 2023 года.