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Фигурное катание

Сегодня, 18:59

Фигуристка Медведева потренировалась с «Динамо» на сборе в Катаре

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Медведева на сборах «Динамо» в Катаре.
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Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в тренировке «Динамо» на катарском сборе московской команды.

Медведева активно работала с тренерским штабом бело-голубых в упражнениях с мячом, участвовала в забегах по песку с барьерами и занималась физическими упражнениями.

Первый тренировочный сбор «Динамо» проходит с 14 по 25 января в Дохе (Катар). Во время него запланирована одна контрольная игра с местной «Аль-Вакрой» 25 января.

Медведева — двукратная чемпионка мира. 24-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

Источник: ФК Динамо (Москва)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
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