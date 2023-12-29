Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушила сигарету о ее спину

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о самой нелепой ситуации, которая произошла с ней в 2023 году. Спортсменка вспомнила, как во время гастролей шоу Ильи Авербуха в Сочи у нее сильно заболела спина и ей посоветовали врача, которая училась в Китае и Корее.

«Она вбегает со словами: «Ааа, иглы, иглоукалывание, как хорошо, что ты ко мне пришла». Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: «Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет». А у меня врожденная травма шеи, — приводит Sport24 слова Медведевой. - Потом она говорит: «Я тебе сейчас сделаю кое-что, нужно будет потерпеть 8 секунд». Проходит какое-то время у меня как начинает жечь, чувствую пахнет паленым. Спрашиваю: «А что вы там делаете?» В ответ: «Ха, прикуривание!» Она сигарету о меня потушила».

Спортсменка заявила, что от этого у нее на спине появился шрам, который не проходит.

Медведева — двукратная чемпионка мира. 24-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.