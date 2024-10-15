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Фигурное катание

Сегодня, 13:08

Фигуристка Моногарова ушла из группы Тутберидзе

Алина Савинова
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Фигуристка Кира Моногарова сообщила, что покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья. Хочу сообщить, что я покинула тренерский штаб ТШТ. Хочу выразить благодарность всему тренерскому составу за работу со мной! Начинается новый этап в моей жизни, всем спасибо за понимание», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 13-летняя Моногарова выступила на первенстве Москвы, где по сумме двух программ набрала 186,47 балла и заняла итоговое 13-е место. Также она приняла участие в мемориале Ирины Рабер — на этих соревнованиях фигуристка стала седьмой с результатом 178,74 балла.

В прошлом году Моногарова становилась серебряным призером Кубка города Москвы и мемориала Александра Горшкова.

Источник: https://t.me/kira_monogarova/138
Фигурное катание
Этери Тутберидзе

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