Фигуристка Морозов может встать в пару с членом сборной США

Россиянка Аннабель Морозов выступила с американским фигуристом Джеффри Ченом на благотворительном представлении в университете Мичигана (UMich), свидетельствуют видео с вечера, которые попали в соцсети.

Выступление проходило на полу, однако сам номер был исполнен в составе Мичиганской академии танцев на льду (MIDA) под руководством хореографа Кэролайн Грин. Целью вечера было привлечение внимания к исследованиям и терапии в области амилотрофного склероза, сообщали в соцсетях.

Ранее 20 мая издание «РИА Новости» сообщило, что Морозов в паре с Еременко рассматривают переход в сборную США. По информации «СЭ», вариант с совместным продолжением карьеры Морозов и Еременко маловероятен из-за сложностей со сменой гражданства и получением паспорта партнером.

Морозов в паре с Нарижным выигрывала этапы Гран-при России, до перехода под российский флаг представляла США и Францию. Джеффри Чен — бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр, победитель этапов юниорского Гран-при.