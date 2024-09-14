Фигуристка Муравьева прокомментировала выбор образа для произвольной программы

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала выбор образа для произвольной программы на первый контрольный прокат со сборной России.

18-летняя спортсменка выступила в образе Черного лебедя из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

— В произвольной программе у вас будет такая же история с макияжем?

— У меня соединение будет.

— Кто предложил эту идею?

— Яна Рудковская.

— В прошлом году Андрей Мозалев попробовал эту историю, у него от концепции единства короткая произвольная программа.

— Не только у него. Вообще связано «Лебединое озеро» с тем, что все соединяли программы, поэтому мы решили попробовать как-то еще изменить.