Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:55

Фигуристка Муравьева рассказала об ощущениях от первых контрольных прокатов со сборной

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свой первый контрольный прокат в рамках сбора российской национальной команды.

— Какие у вас ощущения после первого старта в сезоне?

—Отлично. Совершенно другие ощущения в отличие от тренировочной езды. Совсем другие ощущения.

— Как сами оцениваете ваш прокат?

— Могло быть и лучше.

— Почему?

— Ну, вы все видели.

— Ну, это же только первые старты, поэтому форма только набирается.

— Да, форма набирается.

18-летняя Муравьева — серябряный и бронзовый призер чемпионата России.

Фигурное катание
Софья Муравьева

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя