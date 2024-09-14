Фигуристка Муравьева рассказала об ощущениях от первых контрольных прокатов со сборной

Сегодня, 14:55
Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала свой первый контрольный прокат в рамках сбора российской национальной команды.
— Какие у вас ощущения после первого старта в сезоне?
—Отлично. Совершенно другие ощущения в отличие от тренировочной езды. Совсем другие ощущения.
— Как сами оцениваете ваш прокат?
— Могло быть и лучше.
— Почему?
— Ну, вы все видели.
— Ну, это же только первые старты, поэтому форма только набирается.
— Да, форма набирается.
18-летняя Муравьева — серябряный и бронзовый призер чемпионата России.