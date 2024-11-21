Завершившая карьеру фигуристка Палагина рассказала, как ее не пускали на соревнования

16-летняя фигуристка, участница серии «Гран-при России» Ангелина Палагина в интервью «СЭ» рассказала о том, почему приняла решение представлять Тульскую область, хотя всю жизнь прожила в Москве.

— Друг занимался в Туле, меня позвали представлять этот регион, потому что в Москве меня не хотели выпускать соревноваться, пускали всех, кроме меня. Мы с тренером решили, что сменим регион. С 2020 года, если не ошибаюсь, я каталась за Тулу.

Мне озвучивали все возможные варианты событий, кроме того, чтобы выпустить меня на соревнования. Даже не отправляли на отбор. Говорили: «Не попадаешь на Россию, вот мы тебя на соревнования и не выпускаем». А как я отберусь на Россию, если мне в Москве не давали выступать?

На чемпионат Москвы попадают через отбор в школе. В ЦСКА, например, много хороших спортсменов, они отбираются у себя внутри. Я тогда каталась в «Снежкоме». Спрашивала у тренеров, мне отвечали: «Да-да, хорошо, отправим». И в последний момент говорили: «Ой, заявка не принята, по возрасту не проходишь, документы не соответствуют». Всегда менялись объяснения. Честно — догадок о причинах у меня нет до сих пор, потому что даже на тот момент я прыгала и каталась не так плохо, чтобы не допускать меня до отбора. Но... отправляли других ребят из моей школы, — заключила Палагина.