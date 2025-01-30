Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:55

Фигуристка Парсегова близка к переходу в парное катание в рамках группы Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Арина Парсегова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

12-летняя фигуристка Арина Парсегова рассматривает вариант с переходом в парное катание. По информации «СЭ», такой вариант был предложен после первенства Москвы по младшему возрасту, на котором фигуристка заняла 12-е место. Источники «СЭ» высоко оценивают вероятность продолжения карьеры в парном катании, девушке уже нашли партнера, с которым она скатывается.

Мама фигуристки Наталья в разговоре с «СЭ» уточнила, что решение еще не принято:

— Арина не решила продолжить карьеру в парном, ей просто очень захотелось попробовать, тренеры не стали препятствовать и разрешили. Она катается на своих тренировках в полном объеме и ходит к парникам на одну тренировку, чтобы понять, насколько ей это нравится. Поставили с мальчиком, который был свободен. Я приму любое решение Арины, — сказала Парсегова-старшая.

Парсегова — одна из самых талантливых одиночниц среди юниорок. Она выиграла несколько всероссийских турниров, учила четверной тулуп в школе Евгения Плющенко, выполняя его с небольшим недокрутом, однако в последнее время не показывала его на публике.

Арина Парсегова. Плющенко пообещал отдать деньги после суда с Парсеговой на благотворительность. Их собрала группа Тутберидзе

Сейчас Парсегова тренируется в группе Этери Тутберидзе, куда перешла из «Ангелов Плющенко». Переход ознаменовался судебным процессом, в ходе которого академия отсудила у мамы фигуристки 1,9 миллиона рублей.

2
Фигурное катание
Арина Парсегова
Этери Тутберидзе
Читайте также
В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано»
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
Имавов и Адесанья проведут бой в главном событии UFC Fight Night 250
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя