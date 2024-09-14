Фигуристка Петросян раскрыла подробности новой произвольной программы

Фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями от первого контрольного проката в составе сборной России.

— Выходила с достаточно радостным настроением. Соскучилась по выступлениям, особо даже не волновалась. За каскад обидно, но не расстраиваюсь. Это не сами соревнования, наработаю и исправлюсь. Не хочется понижать планку прошлого сезона.

— Расскажите про задумку короткой программы.

— Ставили Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз]. Программа о расставании с человеком, которое тяжело переживается. Но девушка, которая находится в этом «болезненном» состоянии, все это переживает и отпускает. Можно сказать, побеждает. Сложно, потому что раньше такое никогда не катала.

— Чем будете удивлять завтра в произвольной программе?

— Увидите завтра!

— Работаете над тем, чтобы увеличить количество прыжков «ультра-си» в произвольной программе?

— Пока не планировала усложнять контент.

17-летняя Петросян является чемпионом России-2024.

Контрольные прокаты проходят с 14 по 15 сентября, на них фигуристы сборной России показывают новые программы сезона.