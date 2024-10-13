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Фигурное катание

Сегодня, 16:43

Петрова: «Я всегда восхищалась Женей Медведевой. Чувствовалось, что она прямо душу вкладывает»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская фигуристка Агата Петрова рассказала о спортсменках, на которых она ориентируется в своей карьере.

«Любимые фигуристы? Лиза Туктамышева. Понятное дело, все ребята из нашей группы — все, кто был и кто будет. Смотрю на них и стремлюсь быть на этом уровне. Я тренируюсь со знаменитостями (улыбается). Очень нравилась Анна Погорилая, ее катание. Юлия Липницкая тоже, я с ней на шоу виделась. И Женя Медведева. Всегда восхищалась ее катанием, как она подавала любую свою программу. Чувствовалось, что она прямо душу вкладывает, вся эта энергия. Любимая ее программа — олимпийская Анна Каренина.

В детстве я всегда боялась подходить фоткаться со спортсменами, я социофоб. Мама всегда говорила: «Не бойся, подойди, тебя же не укусят». Даже на прыжковом турнире была ситуация, когда хочется подойти к звезде фигурного катания, но..." - приводит слова Петровой Sport24.

Ранее 14-летняя фигуристкастала победительницей первого этапа юниорского Гран-при в женском одиночном катании.

Источник: Sport24
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева

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