Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:30

Фигуристка Понтелеенко прервала карьеру из-за проблем с сердцем

Софья Щудрина
Корреспондент
Telegram Дзен

15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко в интервью «СЭ» рассказала о серьезных проблемах с сердцем и процессе лечения.

— Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам.

Конечно, очень чувствуется поддержка от моих близких, без них было бы тяжело пройти через этот период. Мои друзья также меня подбадривают. Спасибо всем за поддержку!

— Случалось ли ранее, что из-за травм вы прерывали тренировки?

— Нет, раньше такого никогда не происходило. Однажды я сломала руку, но даже с этой травмой тренировалась в облегченном режиме, мне это даже не мешало.

— Мечта — побыстрее вернуться?

— Я всегда в первую очередь думаю о здоровье и счастье моих родных. Главное, чтобы у всех было крепкое здоровье и оно не подводило. А все остальное придет, многое можно даже купить. Но в будущем, когда трудный период закончится, я буду стараться радовать болельщиков своими выступлениями, конечно, — сказала Понтелеенко «СЭ».

Надежда Понтелеенко. «Есть проблемы с сердцем». Талантливая российская фигуристка прерывает карьеру

Надежда Понтелеенко
Обсудить
Читайте также
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над четырьмя регионами России
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя