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Фигурное катание

Сегодня, 15:29

Фигуристка Принева второй раз за сезон нарушила правила при выступлении

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская юниорка Алена Принева не сделала обязательный прыжок аксель на юниорском этапе Гран-при в Уфе, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий. Таким образом, ее серебро и призовые по итогам турнира под угрозой.

Напомним, на юниорском первенстве Москвы в начале сентября Принева сделала три повтора прыжков в программе и также заняла второе место. Никто из судей не заметил ошибки, и только после обращений болельщиков и журналиста «СЭ» результаты поправили — Принева стала четвертой.

В данном случае, возможно, будет зафиксировано нарушение Приневой «запрещенный элемент», за который полагается снятие баллов.

Фигурное катание
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