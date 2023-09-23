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Сегодня, 19:41

Проскурякова выступила с программой под Rammstein. Ранее отменили номер Гуменника под эту песню

Проскурякова выступила под музыку Rammstein, под которую запретили танцевать Гуменнику
Ана Горшкова
Корреспондент
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Таисия Проскурякова на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве выступила с программой под музыку Rammstein.

23 сентября спортсменка исполнила короткую программу под песню Sonne и набрала 44,37 балла за прокат. 15-летняя Проскурякова заняла 10-е место среди 11 участниц.

Ранее на контрольных прокатах сборной России фигурист Петр Гуменник был вынужден показал прошлогоднюю короткую программу, так как не смог выступить с новой под песню Rammstein Sonne «по не зависящим от него причинам».

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

21 сентября «СЭ» сообщил, что Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein, если программа будет переработана.

Петр Гуменник. «Мы жалуемся на отмену русской культуры, чем это лучше?» Реакция на проблемы Гуменника

Фигурное катание
Петр Гуменник
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