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Сегодня, 16:35

Фигуристка Радионова рассказала о заработках в спорте и вне его

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире YouTube-канала «Кваксель» сравнила заработки в спорте и вне его и рассказала о главной мотивации спортсменов на чемпионате России.

— Можно сказать, что главное в нынешнем чемпионате — борьба за места в сборной?

— Да. Есть разница между фигуристом в сборной и вне ее. В наше время на чемпионате России давали памятные призы, помню, мне мясорубку подарили. Но главное — от результата на нем зависит зарплата.

— Константин Кучаев (молодой человек Елены. — Прим. «СЭ») из ЦСКА оценит мясорубку.

— (Смеется) Но ради справедливости — она так и стоит, я ее ни разу не использовала.

— Ты зарабатываешь сейчас больше вне спорта, чем в нем?

— Когда я в шоу каталась, то зарабатывала очень хорошие деньги. Сейчас в основном моя деятельность связана с хореографией, тренерской деятельностью. Сейчас у меня спокойный график.

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