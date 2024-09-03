Фигуристка рассказала, что думала о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Захарова рассказала о том, что думала о завершении карьеры во время двухлетнего перерыва.

«Сейчас не без травм, есть моменты. Физически тяжело входить, но я стараюсь, морально — менее тяжело. Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, честно признаюсь, много таких мыслей было. Я почти всю жизнь отдала фигурному катанию, сейчас очень рада, что вернулась, хочу дальше продолжать, хочется показать себя», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Последним стартом Захаровой было первенство Москвы 2022 года, на котором она заняла 6-е место.