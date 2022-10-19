Фигуристка Рубцова рассказала об уходе от Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Любовь Рубцова после проката короткой программы на юниорском «Гран-при России» в Москве рассказала об уходе из группы Этери Тутберидзе в феврале этого года.

— Прокатом довольна. У меня сейчас травма, два дня назад я не могла наступать на ногу, у меня пах болит. В произвольную программу, скорее всего, поэтому не буду четверной риттбергер вставлять, прыгну два тройных акселя, если первый получится. Не знала до последнего времени, ехать на эти соревнования или нет. Но в итоге всех уговорила, и мы поехали. Выступаю через боль, с обезболивающими.

— Почему ты ушла из группы Тутберидзе?

— Просто было мало внимания, так скажем, и мы решили перейти. Больше внимания взрослым девочкам, кому-то еще, мне оставалось мало.

— Нормально расстались?

— Да, да.

— Тренировки отличаются в двух группах?

— В моей нынешней группе все интенсивнее, СФП, ОФП, все намного интенсивнее.

— Видел, как ты летом участвовала в забеге. Продолжаешь карьеру в беге?

— Тогда бежала на 5 километров. Я решила просто попробовать один раз пробежаться, я и так хожу по вечерам бегать.

— В пленке бегать приходилось? Популярное занятие у фигуристов.

— Бывало, бывало.

— Без пленки полегче?

— Ну да.

— Есть мечта марафон пробежать?

— Я когда в тот раз бежала, то со всей дури и устала очень сильно. После этого я такая себе сказала: «Не, больше не хочу, спасибо». (смеется)

Рубцова после двух разминок лидирует с результатом 67,77 балла.