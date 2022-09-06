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Фигурное катание

6 сентября, 13:38

Фигуристка Рябова объявила о завершении карьеры

Мария Гусева
Екатерина Рябова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Азербайджанская фигуристка-одиночница Екатерина Рябова в социальной сети объявила о завершении карьеры.

«Я завершила свою спортивную карьеру. Спасибо всем причастным!» — написала Рябова.

Фигуристка в младшем возрасте выступала за Россию. В январе 2019 года была включена в состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы в Минске. Фигуристка принимала участие на чемпионате мира 2019 года и в этом же году стала бронзовым призером международного турнира Ice Star.

19-летняя Рябова по состоянию на начало сезона-2022/23 занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Фигурное катание
Екатерина Рябова
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