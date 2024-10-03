Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:27

Фигуристка Садкова назвала одну из целей на сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, какую цель ставит себе на текущий сезон.

«Как должен пройти следующий сезон, чтобы я осталась довольна? Это должны быть удовлетворительные прокаты на всех соревнованиях, но это просто основа, хочется благодаря чистым прокатам занимать более высокие места. Безусловно, есть цель попасть в сборную», — цитирует Садкову ТАСС.

2 октября 16-летняя фигуристка стала победительницей чемпионата Москвы. В сумме Садкова получила 206,61 балла за короткую и произвольную программы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Дарья Садкова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Сегодня
Вчера
Неделя