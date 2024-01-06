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Фигурное катание

Сегодня, 11:25

Самоделкина — о тренировках: «Когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о насторое во время тренировок.

«Я всегда работала на тренировках с полной отдачей, всегда хотела кататься, — приводит слова фигуристки RT. — То есть не было такого, когда выходишь на лед такая: лень, тяжело, не буду сегодня ничего делать. Даже когда реально тяжело, всегда можно найти чем заняться. Поскользить побольше, повращаться. Но в прошлом году, когда я еще каталась в ЦСКА, у меня вообще настроения не было пробовать аксель — он физически не получался, не знаю почему. Я связываю это с ростом, поскольку никаких других причин даже придумать не могу. Сейчас же все совпало: и прыжки стали восстанавливаться, и тренеры поддерживают, и обстановка способствует. Когда на тренировках прыжки удаются, то и на шоу хочется что-то более сложное попробовать. Если получается, это неимоверно заряжает».

15 декабря Самоделкина вернулась на лед на шоу в честь открытия новой арены «Ангелов Плющенко» и сделала тройной аксель. Она не выступала на соревнованиях с марта 2023 года.

17-летняя Самоделкина стала второй после Софьи Акатьевой российской фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.

Источник: RT
Фигурное катание
Софья Самоделкина
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