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Фигурное катание

Сегодня, 12:40

Фигуристка Щербакова попала в проморолик премии ISU Skating Awards

Мария Гусева
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова попала в проморолик ежегодной премии Skating Awards Международного союза конькобежцев (ISU).

Кроме Щербаковой в ролик были включены: бельгийка Луна Хендрикс и японка Каори Сакамото, которая стала бронзовым призером на Олимпиаде-2022. Среди мужчин в видео попали: олимпийский чемпион Нейтан Чен, Шома Уно, Юма Кагияма, Юдзуру Ханю и другие.

Премия Skating Awards вручается лучшим фигуристам года в мире. Голосование за претендентов начнется 15 декабря. Церемония вручения наград пройдет 5 февраля 2023 года.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

1 марта российских фигуристов отстранили от соревнований под эгидой ISU. Эти санкции были приняты по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Фигурное катание
Анна Щербакова
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