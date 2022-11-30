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Фигурное катание

Сегодня, 15:55

Фигуристка Щербакова вместе с труппой шоу «Спящая красавица» прилетела в Катар

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вместе с труппой ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» прибыла в Катар, информирует ТАСС.

18-летняя фигуристка будет выступать в стране, в которой проходит чемпионат мира по футболу, до 5 декабря.

Ледовый мюзикл создан с помощью технологии, позволяющей накладывать видео на движущиеся объекты. Его озвучили звезды российской эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Ани Лорак. Для постановки создано более 100 оригинальных костюмов, представляющих собой образы различных сказочных существ. Постановщиком шоу является олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Щербаковой является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

Источник: https://tass.ru/sport/16464113
Анна Щербакова
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