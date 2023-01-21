Фигуристка Щетинина хочет продолжать выступать за сборную Венгрии

Личный российской фигуристки Юлии Щетининой Дмитрий Савин сообщил, что спортсменка продолжит выступать за сборную Венгрии.

«Юлия сейчас находится в поисках, но со следующего сезона она планирует вернуться обратно на лед и выступать. Есть варианты, с кем кататься, но пока смотрим. Она будет выступать за Венгрию, но имя партнера пока рано говорить», — цитирует Щетинину ТАСС.

Ранее 27-летняя фигуристка прекратила выступать в паре с Марком Мадьяром. В сезоне-2021/22 они заняли шестое место на чемпионате Европы и отобрались на Олимпиаду в Пекине, но вынуждены были пропустить Игры, так как в Китае у Мадьяра был диагностирован коронавирус.