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Фигурное катание

Сегодня, 11:29

Фигуристка Щетинина хочет продолжать выступать за сборную Венгрии

Виктория Кравченко
Юлия Щетинина и Марк Мадьяр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Личный российской фигуристки Юлии Щетининой Дмитрий Савин сообщил, что спортсменка продолжит выступать за сборную Венгрии.

«Юлия сейчас находится в поисках, но со следующего сезона она планирует вернуться обратно на лед и выступать. Есть варианты, с кем кататься, но пока смотрим. Она будет выступать за Венгрию, но имя партнера пока рано говорить», — цитирует Щетинину ТАСС.

Ранее 27-летняя фигуристка прекратила выступать в паре с Марком Мадьяром. В сезоне-2021/22 они заняли шестое место на чемпионате Европы и отобрались на Олимпиаду в Пекине, но вынуждены были пропустить Игры, так как в Китае у Мадьяра был диагностирован коронавирус.

Источник: https://tass.ru/sport/16852881
Юлия Щетинина/Марк Мадьяр
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