Фигуристка Шанаева рассказала о работе под руководством Жулина

Фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцевальной паре с Павлом Дроздом, рассказала о сотрудничестве с заслуженным тренером России Александром Жулиным.

Ранее Шанаева и Дрозд заняли второе место на этапе «Гран-при России» в Казани, победу одержали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.

«Подходы Жулина отличаются от методик предыдущих тренеров. Сделали для себя много интересных открытий на элементарных вещах, поэтому очень интересно работать и смотреть, на что я способна, уже с нетерпением жду следующую тренировку, что мы там разберем, отработаем, хочется возвращаться туда каждый день, — приводит слова Шанаевой ТАСС.

19-летняя Шанаева и 26-летний Дрозд встали в пару весной 2022 года. Предыдущей партнершей Дрозда была Анжелика Абашкина, Шанаева выступала с Дэвидом Нарижным.