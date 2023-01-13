Фигуристка Синицына из-за травмы не выступит на Кубке Первого канала

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что фигуристка Ксения Синицына не сможет выступить на Кубке Первого канала из-за травмы. Ее заменит Алина Горбачева.

«Ксения Синицына получила травму, она не выступит на турнире», — цитирует ТАСС Когана.

18-летняя Синицына является золотым (командный турнир) и серебряным (личный турнир) призером юношеских Олимпийских игр 2020 года.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет с 21 по 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».