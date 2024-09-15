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Фигурное катание

Сегодня, 15:11

Синицына: «Посещала много мастер-классов, чтобы кататься под рок»

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Фигуристка Ксения Синицына рассказала про свою новую произвольную программу, которую она показала на контрольный прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. На льду «Юбилейного» спортсменка выступила под Shine On Your Crazy Diamond британской рок-группы Pink Floyd.

«Это рок, поэтому я посещала много мастер-классов, чтобы внедрить в свое тело движения. Надеюсь, что смогу улучшить их по ходу сезона. Дальше буду усложнять хореографию и техническую составляющую. Первый старт — это этап Гран-при России в Магнитогорске, до этого тоже будут соревнования, в которых хочу принять участие. Главная мечта? Попасть на международную арену и кататься пока я могу», — сказала Синицына журналистам.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 15 сентября.

Мара Кравченко

Фигурное катание
Ксения Синицына

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