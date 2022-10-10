Фигуристка Талалайкина объяснила, почему вернулась из Италии в Россию

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Фигуристка Мария Талалайкина рассказала, что не смогла продолжить выступать за Италию, так как правительство этой страны отказало ей в выдаче ВНЖ.
«Из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство (ВНЖ). Без этого документа я не могла представлять страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — приводит РИА «Новости» слова Талалайкиной.
Также она отметила, что пока не готова завершить спортивную карьеру.
«Поняла, что без фигурного катания не могу совсем. Нечем заменить эмоции, которые я получаю на выступлениях. И я решила вернуться», — добавила 20-летняя фигуристка.
В декабре 2021 года спортсменка сменила спортивное гражданство на итальянское.
4 октября стало известно, что Талалайкина вернулась из Италии в Россию. Она будет представлять группу Евгения Рукавицына.