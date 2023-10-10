Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:08

Фигуристка Талалайкина рассказала, что мыла полы ради заработка в Италии

Руслан Минаев
Мария Талалайкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала, чем занималась ради заработка в Италии.

«Я пыталась работать в баре, пол мыть. Но это очень сложно, нужно было работать чуть ли не до часу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала несколько дней, больше не смогла», — цитирует фигуристку Sport24.

В прошлом сезоне фигуристка уехала в Италию для того, чтобы выступать за эту страну. Но в сентябре 2022 года она вернулась в Россию, так как не смогла получить вид на жительство.

Талалайкина рада вернуться в Россию: «Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии»

Источник: Sport24
Мария Талалайкина
2
Обсудить
Читайте также
Путин и Эрдоган готовы содействовать переговорам между Израилем и Палестиной
Мужчина погиб после драки с подростками около ТЦ в Москве
В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Талалайкина рассказала, как ей не дали ВНЖ в Италии

Талалайкина рассказала, было ли к ней предвзятое отношение в Италии из-за ее национальности