Фигуристка Талалайкина рассказала, что мыла полы ради заработка в Италии

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала, чем занималась ради заработка в Италии.

«Я пыталась работать в баре, пол мыть. Но это очень сложно, нужно было работать чуть ли не до часу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала несколько дней, больше не смогла», — цитирует фигуристку Sport24.

В прошлом сезоне фигуристка уехала в Италию для того, чтобы выступать за эту страну. Но в сентябре 2022 года она вернулась в Россию, так как не смогла получить вид на жительство.

Талалайкина рада вернуться в Россию: «Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии»