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Сегодня, 21:32

Фигуристка Талалайкина рассказала, как ей не дали ВНЖ в Италии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, с каким трудностями столкнулась в Италии.

«Мне отказали в виде на жительство. Подавали документы в полицию, чтобы получить ВНЖ. У меня уже была прописка в квартире, это один из этапов получения. Отказали, потому что паспорт российский. Если бы мы подали на две недели раньше, может быть, и дали бы. Но сейчас я понимаю, что, если бы мне дали ВНЖ и я осталась там, неизвестно, как сложилось бы дальше. Естественно, там все платно: и проживание, и тренировки. Тренер рассказала, что спонсор ушел после моего отъезда. Не знаю, по каким причинам. Видимо, какие-то проблемы. Мы с ней поговорили, и я задумалась. Осталась бы там — денег нет, платить нечем. И что делать? Я пыталась работать в баре, пол мыть. Но это очень сложно, нужно было работать чуть ли не до часу ночи. А тренировки в 7:50 утра. Проработала несколько дней, больше не смогла», — приводит слова Талалайкиной Sport24.

В декабре 2021 года спортсменка сменила спортивное гражданство на итальянское.

4 октября 2022 года стало известно, что Талалайкина вернулась из Италии в Россию.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-585707-otkazali-potomu-chto-pasport-rossiyskiy-figuristka-talalaykina-rasskazala-kak-yey-ne-dali-vnzh-v-italii
Фигурное катание
Мария Талалайкина
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