Фигуристка Тарасова пригласила болельщицу на тренировку через Telegram

Российская фигуристка Евгения Тарасова провела мастер-класс для девушки, которая написала в своем Telegram-канале о мечте потренироваться со спортсменкой.

Фото Соцсети

В Telegram-канале 112 подписчиков, но Тарасова увидела пост и написала: «Пойдем покатаемся со мной? Я серьезно». В итоге болельщица и фигуристка действительно встретились и потренировались.

Евгения Тарасова — фигуристка сборной России, выступающая в парном катании. В паре с Владимиром Морозовым она дважды становилась серебряной призеркой Олимпийских игр — в командном и личном турнирах.