Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Олимпиада
Гран-при России
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

22 октября, 14:17

Фигуристка Тарасова стала мамой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова стала мамой.

«От всего сердца поздравляем одного из учредителей нашей организации Евгению Тарасову с рождением дочери! Это самое главное и прекрасное достижение в жизни. Мы знаем Евгению как выдающуюся спортсменку, чье имя навсегда вписано в историю фигурного катания», — сообщила пресс-служба ХК «Черномор».

В июле 2025 года 30-летняя Тарасова впервые объявила о своей беременности. Ее мужем является фигурист Федор Климов, олимпийский чемпион командного турнира и серебряный призер Олимпийских игр-2014 в Сочи.

В паре с Владимиром Морозовым Тарасова завоевала серебряную медаль в личном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. На Олимпиаде в Пхенчхане-2018 они стали серебряными призерами в командных соревнованиях.

Евгения Тарасова и&nbsp;Федор Климов.Тайный роман и желанная беременность: история любви фигуристов Федора Климова и Евгении Тарасовой

Telegram Дзен Max
Евгения Тарасова
Фигурное катание
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя