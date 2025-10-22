Фигуристка Тарасова стала мамой

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова стала мамой.

«От всего сердца поздравляем одного из учредителей нашей организации Евгению Тарасову с рождением дочери! Это самое главное и прекрасное достижение в жизни. Мы знаем Евгению как выдающуюся спортсменку, чье имя навсегда вписано в историю фигурного катания», — сообщила пресс-служба ХК «Черномор».

В июле 2025 года 30-летняя Тарасова впервые объявила о своей беременности. Ее мужем является фигурист Федор Климов, олимпийский чемпион командного турнира и серебряный призер Олимпийских игр-2014 в Сочи.

В паре с Владимиром Морозовым Тарасова завоевала серебряную медаль в личном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. На Олимпиаде в Пхенчхане-2018 они стали серебряными призерами в командных соревнованиях.