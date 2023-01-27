Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:10

Фигуристка Трусова допустила, что может стать тренером по окончании карьеры

Виктория Кравченко
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова планирует стать тренером по окончании карьеры. Она призналась, что очень любит тренировать тех, кто на самом деле хочет чего-то добиться.

«Конечно, я рассматриваю разные варианты [после завершения карьеры], в том числе тренерскую карьеру, очень люблю тренировать», — цитирует Трусову ТАСС.

27 января фигуристка провела мастер-класс в Красноярске. В этом сезоне она завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при» России. Чемпионат России она пропустила из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что Марк Кондратюк и Трусова стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году.

Источник: https://tass.ru/sport/16899435
Александра Трусова
1
0
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кондратюк и Трусова стали самыми проверяемыми РУСАДА фигуристами в 2022 году