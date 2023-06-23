Фигуристка Трусова в день 19-летия опубликовала песню «Два крыла»

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала песню в день своего 19-летия.

Спортсменка записала и выпустила трек под названием «Два крыла».

«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики! Это подарок номер 1. Скачивайте и добавляйте в свои плейлисты», — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Также девушка представила клип на свою дебютную песню.





Трусова — чемпионка России, серебряный призер Олимпийских Игр, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы. Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.