Трусова выложила видео со свидания, на котором Игнатов сделал ей предложение

Фигуристка Александра Трусова впервые опубликовала видео свидания, в котором Макар Игнатов сделал ей предложение.

«Мой мозг отключился. Меня переполняют эмоции и радость... знаете, такое редкое чувство абсолютного и резкого счастья! И, конечно, я сказала «Да!!» — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Ранее фигурист опубликовал совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

23-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России.

Трусова выходит замуж. Что будет дальше с карьерой звездной фигуристки?