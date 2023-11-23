Туктамышева назвала причину приостановки карьеры: «Уже не так интересно»

Сегодня, 13:32
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о причине приостановки спортивной карьеры.
— Когда ты почувствовал вкус международных побед, конечно, сейчас по России ездить уже не так интересно, — сообщила Туктамышева в интервью «Фонтанка.ру».
Ранее фигуристка заявила, что не отказалась бы от выступления в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года сообщил об отстранении российских и белорусских фигуристов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
22 октября Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако спортсменка намерена продолжить кататься и выступать в ледовых шоу. 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.