Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:38

Туктамышева «потеряла» штаны на шоу Тутберидзе во Владивостоке

Руслан Минаев
Елизавета Туктамышева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

С российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны во время выступления на шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке.

После этого, спортсменка полностью сняла их и продолжила номер в одних шортах.

«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — отреагировала на эпизод Туктамышева в соцсети.

12 апреля фигуристка рассказала о планах на следующий сезон.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
2
Обсудить
Читайте также
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Фигуристы Морозов и Еременко тренируются в США под руководством отца спортсменки