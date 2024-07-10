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Фигурное катание

Сегодня, 18:31

Фигуристка Туктамышева выступит в шоу Навки в дни контрольных прокатов сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева планирует выступать в шоу Татьяны Навки в тот момент, когда будут проводиться контрольные прокаты сборной России.

Информация об этом размещена на сайте Навки. У 27-летней фигуристки запланировано 17 выступлений с 3 сентября по 2 октября. Контрольные прокаты сборной России пройдут 14 и 15 сентября.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России к участию в международных соревнованиях. Позже она сказала, что может начать тренерскую карьеру.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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