Фигуристка Туктамышева выступит в шоу Навки в дни контрольных прокатов сборной

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева планирует выступать в шоу Татьяны Навки в тот момент, когда будут проводиться контрольные прокаты сборной России.

Информация об этом размещена на сайте Навки. У 27-летней фигуристки запланировано 17 выступлений с 3 сентября по 2 октября. Контрольные прокаты сборной России пройдут 14 и 15 сентября.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России к участию в международных соревнованиях. Позже она сказала, что может начать тренерскую карьеру.