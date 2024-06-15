Фигуристка Ушакова начала работу в тренерском штабе Линичук

Фигуристка Арина Ушакова рассказала, что присоединилась к тренерскому штабу олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко».

«Сейчас в «Ангелах Плющенко» существует группа под руководством Натальи Линичук и Арины Ушаковой, у нас идет два тренера сейчас. То, что я вернусь в спорт как спортсменка, еще не исключаю, при хорошем варианте я вернусь», — приводит ТАСС слова Ушаковой.

Ранее Ушакова выступала в дуэте с Максимом Некрасовым, вместе с которым стала победительницей первенства России среди юниоров (2021). В 2022 году спортсмены прекратили совместные выступления. Осенью 2023 года фигуристка встала в пару с Валерием Ангелополом, но дуэт распался в декабре этого же года.