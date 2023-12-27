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Фигурное катание

Сегодня, 17:19

Фигуристка Ушакова сообщила о распаде дуэта с Ангелополом

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Ангелопол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Фигуристка Арина Ушакова сообщила, что не будет кататься в дуэте с Валерием Ангелополом.

«Пары Ушакова — Ангелопол больше не существует. Спасибо всем большое за оказанную поддержку за все это время. Было интересно, но бесперспективно. Ничего страшного не произошло, работаем дальше. Спасибо Валерию, что посодействовал моему возвращению в спорт», — написала Ушакова в своих соцсетях.

17 ноября двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Ушакова и Ангелопол, выступающие в танцах на льду, перешли в его группу.

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В августе Ангелопол прекратил совместные выступления с Василисой Кагановской. Фигуристка заявляла, что Валерий принес на тренировку контракт, по условиям которого она должна была оплачивать большинство его расходов, и отказался продолжать совместную карьеру, если она его не подпишет.

Ушакова ранее выступала в дуэте с Максимом Некрасовым. Они становились бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2018) и серебряными призерами юниорского финала «Гран-при» (2018/19).

Валерий Ангелопол и&nbsp;Василиса Кагановская. Фигуриста, требовавшего деньги от партнерши, хотят «отменить». Тренеры его отвергают, а федерация сторонится
Фигурное катание
Арина Ушакова/Максим Некрасов
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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