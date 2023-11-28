Фигуристка Яметова включила программу Валиевой в тройку лучших в сезоне-2023/24

Российская фигуристка Вероника Яметова назвала лучшие программы в женском одиночном катании в нынешнем сезоне.

«Смотрю и мировые Гран-при, и российские. В основном — девочек и иногда мальчиков. Из программ мне очень нравится короткая у Аделии Петросян под Майкла Джексона — захватывает дух. Она ей очень подходит по темпераменту, как мне моя произвольная. Еще очень люблю произвольную Ани Фроловой, она живет этой программой, и видно, как она ей нравится. И произвольная программа Камилы Валиевой тоже», — цитирует Яметову Sport24.

17-летняя Валиева выиграла этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла. Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25).

До этого на этапе «Гран-при России» в Казани Валиева показала итоговый четвертый результат.