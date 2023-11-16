Фигуристка Загитова рассказала, на какой позиции играла бы в хоккее

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что хоккей занимает важное место в ее жизни. По ее словам, она играла бы на позиции нападающего, если бы выступала в этом виде спорта.

21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце 2019 года она приостановила карьеру.

«Хоккей в моей жизни занимает очень много места. Как я уже не раз говорила ранее, мой папа — в прошлом профессиональный хоккеист, а сейчас он является тренером, дома по телевизору постоянно идет хоккей. Что касается меня, то у меня был опыт игры в хоккей, но, естественно, на фигурных коньках и без экипировки. Папа нам с сестрой в Ижевске дал клюшки и шайбу, мы гонялись за ним и пытались у него отнять шайбу и забить. Я люблю забивать, поэтому, если бы играла в хоккей, то была бы нападающим», — приводит ТАСС слова Загитовой.

На данный момент в Казани создается школа Загитовой. На днях сообщалось, что ее строительство завершат к лету 2024 года. Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов надеется, что школа Загитовой станет центром притяжения в фигурном катании для всей республики.