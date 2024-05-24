Фигуристка Зинина работала с психологом во время восстановления после травмы

Фигуристка Анастасия Зинина работала с психологом перед первыми соревнованиямипосле травмы. Начало года она пропустила из-за проблем со здоровьем.

«Физически было достаточно тяжело, все по-новому, нужно было готовиться к программам, я нахожусь сейчас в переходном возрасте, это еще больше усложнило. Камнем преткновения стало мое моральное состояние. Соревнования — это стресс для организма, мне нужно было хорошо на них настроиться, подготовиться психологически. Перед соревнованиями я работала с психологом, она помогла мне переступить через себя, закрыть гештальт. После первых соревнований я выдохнула, как будто камень с души упал, я опять в строю, я готова работать. Я приехала из Перми, начала гораздо больше прыгать и была готова работать усерднее. Сейчас я готовлюсь к новому сезону», — приводит слова Зининой ТАСС.

Зинина выступила на Всероссийских соревнованиях на призы Татьяны Тарасовой 21-23 марта в Перми. Спортсменка является призером этапов международной юниорской серии «Гран-при».