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Фигурное катание

Сегодня, 12:17

Фигуристка Зинина рассказала, как следит за своим питанием и весом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участница Кубка Первого канала по фигурному катанию Анастасия Зинина рассказала о том, каких правил питания придерживается.

«Мы за Новый год хочешь не хочешь, но набираем. А прыгать с весом тяжело. Надо поднять себя в воздух, а резкость теряется. Допустим, четверной после каникул я начала восстанавливать только на третий день. Первые два дня напрыгивала тройные, возвращала резкость. Конечно, приходится за всем следить. Мне повезло, что у меня аллергия на пшеничный глютен, поэтому я ничего мучного не ем. Многие девчонки сыплются на этом. Но при этом я очень люблю сладкое, особенно шоколад. И это очень сложно. Ем утром шоколад. Утром можно. В целом могу съесть, сколько хочу. Но утром обычно сладкого много не съешь. А еще вот уже год у меня новая любовь — кофе. Я даже начала в нем разбираться: могу отличить хороший кофе от плохого. Перед чемпионатом России было очень тяжело следить за собой. Там уже Новый год рядом — столько вкусненького хочется попробовать. Тут уже приходится с собой договариваться: хорошо выступишь — поешь. Я прямо ехала с ЧР с мыслью, что смогу покушать оливье», — приводит слова Зининой Metaratings.ru.

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в Красноярске с 20 по 25 декабря 2022 года, Зинина стала девятой в короткой программе и шестой в произвольной. По сумме балов за обе программы 15-летняя фигуристка заняла шестое место.

Источник: https://metaratings.ru/news/figuristka-zinina-pryamo-ekhala-na-chempionat-rossii-s-myslyu-chto-potom-mogu-pokushat-olive-220731/
Фигурное катание
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