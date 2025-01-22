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Фигурное катание

Сегодня, 07:33

Фигуристка Зинина рассказала о перенесенной операции

Софья Щудрина
Корреспондент
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Российская фигуристка, призерка этапов Гран-при России Анастасия Зинина в комментарии для «СЭ» уточнила подробности своего состояния здоровья.

17-летняя россиянка была одним из лидеров женского одиночного катания в последние сезоны, однако пропускает крупные турниры с весны 2023 года. В сезоне-2023/24 она выступала на региональных стартах.

«Меня на днях положили в больницу, так как нужно было сделать операцию на голеностопе. Так получилось, что у меня в голеностопе есть, точнее, уже была треугольная кость, которая встречается у 15 процентов населения и абсолютно себя никак не проявляет в повседневной жизни. Она доставляла мне большие неудобства в тренировках. Обычному человеку она абсолютно не мешает, так как нет такого переразгиба стопы, который разрабатывается фигуристами для усиления толчка. Мне она доставляла только боль и невозможность тренироваться. Соответственно я старалась избавиться от этой косточки консервативно: делала разные физиопроцедуры, снижала нагрузки, но все равно ничего не помогало.

Операция прошла успешно, эту косточку удалили. Очень надеюсь, что реабилитация пройдет хорошо, и я наконец выйду на лед и продолжу тренироваться и выступать», — рассказала Зинина.

17 января фигуристка в своих социальных сетях сообщила, что ей предстоит операция.

Летом 2022 года Зинина покинула академию «Ангелы Плющенко» и перешла в «Армию фигурного катания» под руководство тренера Алексея Василевского. Также в сезоне-2022/23 Зинина получила серьезную травму ноги, упав с тройного лутца прямо на Кубке Первого канала.

Фигурное катание
Анастасия Зинина
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