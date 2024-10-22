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Фигурное катание

Сегодня, 15:39

Источник: Муравьева сменила группу в академии Плющенко из-за конфликта с Игнатовой

Александра (Игнатова) Трусова, Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Софья Муравьева больше месяца назад сменила тренерскую группу внутри академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как утверждает РИА Новости, причину перехода связывают с натянутыми отношениями спортсменки с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Игнатовой (Трусовой), которая поддерживает форму в основной команде академии — ЕВ-1.

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Сообщается, что Муравьева тренируется в группе ЕВ-2 — обеими группами руководит Плющенко, однако тренерский состав у них разный.

18-летняя спортсменка — серебряный призер чемпионата России сезона-2023/24.

Источник: РИА Новости
Александра Трусова - Игнатова
Софья Муравьева

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